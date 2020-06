Granice UE po koronawirusie nadal zamknięte

Jak informuje PAP na bazie dyplomatycznych źródeł informacji nie ma na razie porozumienia, dla jakich krajów Unia Europejska otworzy granice po pandemii koronawirusa.

Jednocześnie Komisja Europejska stawia wymaganie, aby kraje strefy Schengen stopniowo otwierały granice na kraje spoza strefy od początku lipca 2020.

Jak informują źródła PAP, dokumentu, który jest już przygotowany nie była gotowa podpisać między innymi Polska, ponieważ – jak przekazał PAP jeden z dyplomatów:

- Problemem jest nie tylko lista krajów na które UE miałaby się otworzyć, ale także m. in. kryteria, na podstawie których miałby się to stać a także analizowanie sytuacji epidemiologicznej w państwach gdzie raportowanie jest mało wiarygodne

Ograniczenia podróży dotyczą wszystkich państw członkowskich strefy Schengen, Bułgarię, Chorwację, Cypr i Rumunię oraz cztery państwa stowarzyszone w ramach Schengen (Islandię, Liechtenstein, Norwegię i Szwajcarię). Łącznie jest to 30 państw.

Restrykcje nie mają zastsowania do obywateli UE, obywateli krajów spoza Unii, które należą do strefy Schengen a także oraz członków ich rodzin oraz obywateli państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi w UE, jeśli chcą wracać do domu.

Z możliwości podróżowania do Unii Europejskiej na razie wyłączone są Stany Zjednoczone z uwagi na nadal trudną sytuację epidemiologiczną.

