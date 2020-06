Gwiazdowie wspierają Dudę: ,,Żadnych zachwiań, żadnych wątpliwości’’

24.06.20, 18:25 fot. Screenshot/ youtube

Działacze „Solidarności” Joanna i Andrzej Gwiazda jednoznacznie wspierają kandydaturę Andrzeja Dudy: „W tych wyborach nie chodzi tylko o to, czy wybierzemy lepszego czy gorszego prezydenta, tutaj stawka jest dużo większa (…)W tych wyborach nie mamy żadnych zachwiań ani żadnych wątpliwości. Wiadomo, głosujemy na Andrzeja Dudę”.

W serwisie Youtube opublikowano spot, w którym legendy „Solidarności” mówią o zbliżających się wyborach. „Polityka, którą prowadzi Prawo i Sprawiedliwość, a opiera się ona o przywracanie tożsamości narodowej, o nieodrzucanie tradycji chrześcijańskiej i wzmacnianie władzy państwowej, wszystkich agencji państwowych – to jest coś, co zagraża wszystkim, którzy mają chrapkę na to, żeby dalej eksploatować Polskę. To wielkie koncerny, również nasi sąsiedzi z zachodu, bo im się tu już kończy to eldorado i już w tej chwili interesy gospodarcze Polski są dobrze bronione” – mówi Joanna Gwiazda.

Działaczka komentuje również ewentualny wybór Trzaskowskiego na prezydenta: „Przypuszczam, że gdyby, znaczy mam pewność, że gdyby prezydentem został na przykład pan Trzaskowski, to on nie będzie miał żadnych skrupułów, żeby powrócić do sytuacji, w której Polska to są takie dzikie pola, na których każdy może rabować, co mu się podoba”.

Andrzej Gwiazda ostrzega z kolei: „Jeżeli wybierzemy prezydenta, który uważa, że interesy innych państw są ważniejsze niż Polski, to już w zasadzie komentarz jest niemożliwy. Czyli będzie to człowiek, który w ostrej, konkurencyjnej walce między państwami nie będzie bronił polskich interesów. (…) W tych wyborach nie mamy żadnych zachwiań ani żadnych wątpliwości. Wiadomo, głosujemy na Andrzeja Dudę”.

ks/ Youtube