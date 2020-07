Hagia Sophia meczetem: pogłębianie podziałów w świecie szukającym dialogu

Na świecie nie słabnie fala ostrych protestów przeciwko przekształceniu Hagia Sophia w meczet. Podkreśla się, że jest to obciążenie dla dialogu między kulturami i dowód, że Turcja coraz bardziej oddala się od Europy. „Była to bardzo nieroztropna decyzja prezydenta Erdoğana grożąca pogłębieniem podziałów w świecie, tak bardzo spragnionym dialogu” – wskazuje przełożony franciszkańskiej Kustodii Ziemi Świętej.

O. Francesco Patton, jak mało kto zdaje sobie sprawę z tego, jak delikatną kwestią jest zarządzanie miejscami świętymi, ponieważ wpływa ono na kruchą równowagę między różnymi religiami i wyznaniami chrześcijańskimi. Od czterech lat odpowiada bowiem za 74 sanktuaria powierzone opiece Kustodii, które znajdują się m.in. w Izraelu, Palestynie, Syrii, Jordanii i Libanie. Przez pryzmat swej posługi wskazuje, że takie siłowe decyzje, jak ta dotycząca starożytnej bazyliki chrześcijańskiej w Stambule, mogą znacząco pogłębić religijne podziały, co może zniszczyć wcześniejsze wysiłki budowania tolerancji, pokoju i koegzystencji. Tak ważne w coraz bardziej międzyreligijnym i międzykulturowym społeczeństwie.

Decyzję prezydenta Turcji jednoznacznie potępił też katolicki episkopat Australii oraz zwierzchnik tamtejszej archidiecezji grekoprawosławnej. We wspólnym komunikacie przypominano, że świat potrzebuje pogłębiać dialog, a nie szerzyć kolejne podziały. Wyrażono też przestrogę przed propagowaniem ideologii nacjonalistycznej i polityki starcia, która, jak podkreślono, nigdy nie jest wyrazem mądrości wiary.

Do protestów przyłączyły się też wspólnoty Kościoła syro-malankarskiego w Indiach. Dzień wznowienia po 86 latach islamskiego kultu w Hagia Sophia przeżywały jako czas postu i żałoby. Zaapelowały też do prezydenta Turcji, by odstąpił od swej decyzji i przywrócił świątyni status muzeum.

Vaticannews.va/Beata Zajączkowska – Watykan