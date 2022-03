Hakerzy z Anonymous pokazali Rosjanom co się dzieje na Ukrainie. Zhakowali stacje TV

Kolejna udana i niezwykle ważna akcja hakerów z grupy Annymous. Udało im się włamać do wszystkich rosyjskich państwowych kanałów telewizyjnych w Rosji.

Sytuacja miała miejsce w niedzielę. Hakerzy zamieścili tam nagrania, które pokazywały jak wygląda agresja Rosji na Ukrainę. Wezwali też Rosjan do przeciwstawienia się rosyjskiemu ludobójstwu.

Atak dotyczył także Russia Today we Francji.

The hacking collective #Anonymous hacked into the Russian streaming services Wink and Ivi (like Netflix) and live TV channels Russia 24, Channel One, Moscow 24 to broadcast war footage from Ukraine [today] pic.twitter.com/hzqcXT1xRU