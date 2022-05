Hańba: KE chce pomagać Rosji w omijaniu unijnych sankcji

„Ta decyzja jest gigantycznym skandalem” – przekonuje europoseł Zbigniew Kuźmiuk, komentując działania Komisji Europejskiej umożliwiające realizację płatności za rosyjski gaz w rublach.

Jak już informowaliśmy, w trakcie piątkowego spotkania KE z unijnymi dyplomatami, Komisja przedstawiła instrukcję umożliwiającą dokonywanie płatności za rosyjski gaz w rublach. Za takim rozwiązaniem opowiedziały się m.in. Niemcy i Francja.

Sprawę komentował w programie „#Jedziemy” na antenie TVP Info europoseł Zbigniew Kuźmiuk, w ocenie którego doszło do gigantycznego skandalu. Przypomniał, że w ten sposób Unia Europejska spełnia żądanie Władimira Putina, które ma umocnić osłabioną sankcjami rosyjską walutę.

- „W sytuacji tego, co dzieje się na Ukrainie, tego, że przygotowywany jest szósty pakiet sankcyjny związany z ropą naftową, choć idzie to jak po grudzie, tego rodzaju decyzja jest gigantycznym skandalem”

- podkreślił polityk.

W ocenie eurodeputowanego, Komisja Europejska swoją postawą dowodzi, że „robimy jakieś kroki do przodu, ale w tej sprawie musimy zrobić dwa kroki w tył i pozwolić jednak firmom Europy Zachodniej rozliczać się w rublach, czyli bez ograniczeń importować rosyjski gaz i dostarczać dochody do budżetu rosyjskiego, a one są przekazywane na wojnę na Ukrainie”.

kak/TVP Info, portal tvp.info.pl