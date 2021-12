Heterochromia a wady refrakcji

Heterochromia to niezwykle rzadka wada wzroku, która jednak rzuca się w oczy niemal od razu. Osoby z tą wadą wzroku posiadają dwa zupełnie odmienne kolory tęczówki lub zmiany barwnika w obrębie jednego oka – to dość niezwykłe zjawisko, które wzbudza ciekawość. Czym jest heterochromia i jakie ma przyczyny? Czy osoby z tą wadą wzroku są narażone na inne, powszechniej występujące wady refrakcji?

Heterochromia – charakterystyka

Heterochromia występuje w dwóch rodzajach, jako heretochromia iridis, która jest różnobarwnością jednej tęczówki oraz jako heterochromia iridum, która jest różnobarwnością tęczówek. Co ciekawe, ta wada refrakcji nie ma przyczyn genetycznych (lub to bardzo rzadkie zjawisko) – szacuje się, że ma ją ok. 1% całej populacji na świecie i zależy ona od przypadkowych mutacji. Heterochromia może także pojawić się przez przyjmowanie niektórych leków lub urazy oka (np. leczenia jaskry za pomocą kropli do oczu, stanów zapalnych struktury oka, cukrzycy, bielactwa czy niektórych nowotworów). Jeśli heterochromia wystąpi na jakimś etapie życia, wymaga diagnostyki, ale jeśli dany człowiek ma tę wadę wzroku od urodzenia – nie jest ona kojarzona z innymi chorobami. Warto wiedzieć, że heterochromia nie jest chorobą oczu, ale wadą układu wzrokowego, powstałą na skutek zaburzeń melaniny. Heterochromię obserwuje się także u niektórych zwierząt, np. psów i kotów konkretnych ras – zazwyczaj jedno oko jest jasne, a drugie ciemne. Taki sam efekt można uzyskać także za pomocą soczewek kolorowych kontaktowych.

Inne wady wzroku

Barwnik w tęczówce nie ma wpływu na inne mechanizmy w narządzie wzroku, więc osoby z heterochromią mogą, ale nie muszą mieć inne wady refrakcji. Statystycznie mają na to większe szanse, bo w samej Polsce ok. 70% ludzi ma już wady wzroku. Te najczęściej spotykane, czyli krótkowzroczność, dalekowzroczność, astygmatyzm i starczowzroczność diagnozuje się u okulistów lub optometrystów i można je skutecznie korygować za pomocą okularów korekcyjnych lub soczewek kontaktowych.