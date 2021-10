Patryk Jaki: Polityka ekologiczna UE ,,Fit for 55’’ doprowadzi Europę do ubóstwa

Patryk Jaki apeluje do unijnych liderów o opamiętanie. Europoseł Solidarnej Polski podkreśla, że dzisiejsze podwyżki to dopiero początek dramatu, do jakiego prowadzi szalona polityka ekologiczna Unii Europejskiej, m.in. nowy projekt „Fit for 55”.

- „Szalona polityka ekologiczna w tym #Fitfor55 skończyły bezrobociem, ubóstwem, spadkiem konkurencyjności europejskiej gospodarki oraz szalejącą inflacją. Podwyżki, które teraz widzimy to dopiero początek. Apeluję o opamiętanie!”

- napisał na Twitterze Patryk Jaki.

Szalona polityka „ekologiczna” w tym #Fitfor55 skończyły bezrobociem, ubóstwem, spadkiem konkurencyjności europejskiej gospodarki oraz szalejącą inflacją. Podwyżki, które teraz widzimy to dopiero początek. Apeluję o opamiętanie! pic.twitter.com/UKcyBKIALP — Patryk Jaki - MEP (@PatrykJaki) October 20, 2021

Europoseł opublikował nagranie ze swojego wystąpienia w Parlamencie Europejskim, w czasie którego mówił o nowym projekcie dot. polityki klimatycznej.

- „Chcecie państwo likwidować węgiel, nie uwzględniając różnego punktu startu różnych państw. Tworzymy sztuczne narzuty na węgiel, który jeszcze wiele lat mógłby być najtańszym źródłem energii i w ten sposób wpisywać się w transformację energetyczną”

- wskazywał polityk.

- „Węgiel jest zły? Okej, ale piszecie, że gaz też jest zły i tutaj czytamy, że inwestycje w gaz ziemny nie przynoszą pozytywnego efektu środowiskowego. Atom oczywiście też możemy usłyszeć, że jest zły”

- dodał.

Podkreślił, że działania Unii Europejskiej prowadzą do tragedii.

- „Chcę państwu powiedzieć, że taka polityka doprowadzi do tragedii: hiperinflacji, ubóstwa, zmniejszenia konkurencyjności naszej gospodarki, upadku naszych firm i przenoszenia naszych firm poza Unię Europejską”

- stwierdził.

- „To, co w tej chwili widzimy, czyli rosnące ceny energii, to dopiero początek. Kiedy ostrzegaliśmy, jak inwestycje w Nord Stream 2 się skończą, państwo nic z tym nie robiliście. Dzisiaj znów ostrzegamy: warto zmienić tę politykę”

- apelował.

kak/DoRzeczy.pl