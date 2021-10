Hiszpania. Sąd nakazał wycofanie ze szkół książek promujących LGBT. Obrażają także katolicyzm, judaizm, islam oraz religie protestanckie i … Polskę

- Treść tych książek tworzy negatywny stereotyp pobożności, podżegając do nienawiści wobec religii i jej wyznawców – powiedziała Polonia Castellanos, prezes organizacji Prawników Chrześcijańskich po wydaniu przez hiszpański sąd wyroku ws. wycofania ze szkół książek promujących rzekomy brak tolerancji wobec ruchów LGBT. Organizacja ta złożyła do sądu petycję w sprawie wycofania książek obrażających uczucia religijne, tradycyjny model rodziny oraz wartości konserwatywne i nawet niektóre religie jak judaizm, islam czy kościół ewangelicki.

W jednym z hiszpańskich miast, Castellón, tamtejsza sędzia nakazała Radzie Miasta wycofanie w sumie 32 książek na temat rzekomej homofobii oraz spraw związanych z promocją LGTB.

Pozycje te poza natarczywą promocją ideologi gender oraz ruchów LGBT, w skandaliczny sposób ośmieszają religię i tradycyjne wartości.

Grupa chrześcijańskich prawników Abogados Cristianos wniosła apelację przeciwko dystrybucji książek o ideologii gender w szkołach publicznych w mieście.

Jak podaje organizacja, „niektóre z tych książek nie tylko zawierają treści o charakterze seksualnym, ale także uciekają się do ciągłego wyśmiewania religii” i – co podkreślają prawnicy – nie dotyczy to jedynie religii katolickiej. Celem ataku są także judaizm, islam oraz członkowie kościoła ewangelickiego.

Byliśmy skonsternowani tą decyzją, ponieważ jesteśmy w pełni przekonani, że przekazywanie tych książek szkołom przyczynia się do integracji i poszanowania różnorodności i oczywiście promuje tolerancję, a także dostarcza narzędzi dla nauczycieli – oświadczyła Verònica Ruiz, radna ds. kultury odpowiedzialna za kampanię skierowaną do uczniów w wieku od 12 do 17 lat.

W sumie aż 32 książki, które kpią z religii, promują ideologię gender i mającą na celu wymuszoną seksualizację dzieci, trafiło do 11 szkół publicznych oraz do centrum reedukacji.

Autor jednej z książek obraża też Polskę i inne kraje.



- Bruno Bimbi, autor książki „Wyjść z szafy”, zaapelował na konferencji prasowej o powstrzymanie skrajnej prawicy, która „zawsze idzie po więcej”. „Ten film może się źle skończyć - ostrzegł. - Hiszpania musi zdecydować, czy chce być Hiszpanią, czy Polską, Rosją, Afganistanem albo Arabią Saudyjską” – czytamy na portalu tysol.pl.





mp/InfoCatólica.com/marsz.info/pap/tysol.pl