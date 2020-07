Hiszpański dziennik: Andrzej Duda to katolik bez kompleksów

Hiszpański, katolicki dziennik internetowy „Hispanidad” pisze o tym, że w całej Europie trwają niesłuszne, ale groźne ataki na Andrzeja Dudę po ponownym jego wyborze na prezydenta RP. Według hiszpańskiego dziennika Andrzej Duda jest atakowany z powodu swojej wiary chrześcijańskiej.

Dziennik nie zgadza się z opinią wielu mediów, że PAD to ,,prawicowy ekstremista” oraz zwraca uwagę na to, że katolikom pozwala funkcjonować się, ale jest tego granica. Wyznacza się ją w momencie, gdy katolicyzm wkracza do sfery publicznej. Wiara w Jezusa według nieprzychylnych Andrzejowi Dudzie mediów, jest tylko wtedy niegroźna, gdy nie jest publicznie manifestowania.

Dziennik podkreśla, że ma to też szerszy wymiar. Zdarzają się sytuację w Europie, gdy z powodu katolicyzmu, można nie dostać awansu w pracy. Hiszpański dziennik zwraca też uwagę na niebezpieczną tendencję, a mianowicie to, że pogląd, który jest niezgodny z polityczną poprawnością jest uznawany np. za nietolerancyjny albo wręcz ekstremistyczny.

- "Nie (jest ekstremistą), jest katolikiem i nie wstydzi się tego. To dlatego po zwycięstwie wyborczym pojechał do sanktuarium na Jasną Górę, gdzie czci się wizerunek patronki kraju” – tak o Andrzeju Dudzie napisał „Hispanidad"

Z tekstu dziennika wybrzmiewa to, że PAD to nie ekstremista, to katolik bez kompleksów.

rr, PAP