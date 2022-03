Hiszpański dziennikarz: Polska i Polacy zasługują na Pokojową Nagrodę Nobla

Relacjonujący sytuację na froncie rosyjsko-ukraińskim hiszpański reporter Victor Olivares postuluje przyznanie Polsce i Polakom Pokojowej Nagrody Nobla za to, jak bardzo pomagają ukraińskim ofiarom wojny.

„Polska i jej mieszkańcy zasługują na Pokojową Nagrodę Nobla i uznanie społeczności międzynarodowej” – napisał dziennikarz z Hiszpanii.

Victor Olivares, który opisuje na bieżąco trwającą od kilkunastu dni rosyjską napaść zbrojną na Ukrainę podkreślił w mediach społecznościowych, że praca, jaką Polacy wykonują z ukraińskimi uchodźcami wojennymi „jest po prostu niezwykła”. „Co za wspaniały kraj” – zachwyca się hiszpański reporter.

#Poland and its people deserve the Nobel Peace Prize and the international community recognition. The work they are doing with the refugees from #Ukraine is simply extraordinary. What a great country.🇵🇱🙌🏼 pic.twitter.com/aOvuL6SFHr