HoldTheLinePoland. Europejczycy dziękują Polsce!

Nie tylko Polacy, ale obywatele wielu europejskich państw dziękują polskiej Straży Granicznej, policji i wojsku za ochronę wschodniej granicy i powstrzymanie napierających na nią migrantów. W mediach społecznościowych trwa akcja #HoldTheLinePoland, w ramach której internauci przekazują słowa otuchy i uznania dla polskich służb.

Trwa „operacja Śluza”, w ramach której reżim Aleksandra Łukaszenki sprowadza na Białoruś migrantów, których następnie próbuje przeprowadzić na terytorium Unii Europejskiej. W ten sposób Łukaszenka odpowiada na wsparcie udzielone przez Zachód białoruskiej opozycji demokratycznej i nałożone na Białoruś sankcje. Wczoraj na polsko-białoruskiej granicy miała miejsca najpoważniejsza do tej pory próba siłowego sforsowania zabezpieczeń przez tłum migrantów, sprowadzony przez białoruskie służby w okolicę przejścia granicznego w Kuźnicy. Polskim służbom udało się opanować sytuację i udaremnić próbę przekroczenia granicy Unii Europejskiej. Wydarzenia te nie uchodzą uwadze obywatelom europejskich państw, którzy za pośrednictwem mediów społecznościowych dziękują Polakom.

🔴 La Policía Polaca, la Guardia Fronteriza y el Ejército se están preparando para el turno de noche en la frontera



Mientras tanto, muchos europeos aplauden a Polonia por estar defendiendo la frontera europea común y le ofrecen apoyo y ayuda bajo el hashtag #HoldTheLinePoland 🇵🇱 pic.twitter.com/MMNeokvzus — El Toro TV (@eltorotv) November 8, 2021

🧐Encuentra las diferencias.



Mientras España pone la alfombra roja a los inmigrantes, Polonia defiende su frontera con todas sus fuerzas.



Un Gobierno que no defiende sus fronteras es un Gobierno que abandona a su país.#HoldTheLinePoland 🇪🇦🇵🇱 pic.twitter.com/Kl7KYqu3Mp — Cal**iu 2️⃣.0️⃣🇪🇦🇨🇿🇭🇺🇵🇱🇸🇰 (@CaliuPatriota) November 8, 2021

My husband is Polish. I’m Spanish. From Germany, we say you #ThankyouPoland .

Dziękuję.

Gracias.

Dankeschön. — Una española más (@espanola_mas) November 8, 2021

Polish volunteers march to defend the border.

Spanish patriots allways with #Poland

Dużo siły dla Polaków!!#HoldTheLinePoland https://t.co/3KiP0c5co1 — Perico de los Palotes 🇪🇸 (@Dilat_Larath) November 9, 2021

kak/Twitter, polskieradio24.pl