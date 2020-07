Hołownia o Trzaskowskim: Otworzyłem mu drzwi i dalej nie wiem, jaki jest jego program

,,Nie ma wątpliwości, że wybory będą kwestionowanie – iluś ludzi w ogóle nie dostało karty, iluś dostało bez pieczątki” – oceniał na antenie Radia Zet były kandydat na prezydenta Szymon Hołownia.

,,Jak będzie dostatecznie mała różnica i dostatecznie duże wątpliwości to za miesiąc, dwa miesiące możemy mieć kolejne wybory prezydenckie” – przekonywał Szymon Hołownia.

Lider założonego przez siebie ruchu „Polska 2050” uważa, że kandydat KO Rafał Trzaskowski osiągnął bardzo dobry wynik. ,,Dla mnie też sondaże przewidywały dobry wynik w starciu z Dudą. Nawet wyższy – podkreślił. – Zrobiłem dla Trzaskowskiego i tak dużo więcej niż mogłem i powinienem zrobić, zdaniem niektórych. Otworzyłem mu drzwi, przez które mógł porozmawiać z moimi wyborcami” – zaznaczył.

Hołownia przypomniał, że Trzaskowskiemu zarzucano, iż startował bez programu. ,, Dalej nie wiem, jaki jest jego program, nie wiem, o co mu tak naprawdę chodzi’’

,,Ja do samego Trzaskowskiego nic nie mam. To pewnie bardzo sympatyczny i fajny facet. Ale mam bardzo dużo do stylu polityki PO – dodał Hołownia.

Czy w podzielonej na pół Polsce, względem wyborców, Szymon Hołownia odnajdzie gdzieś swoje miejsce? 3 lata do następnych wyborów to bardzo dużo czasu.. Czy jego ruch przetrwa?

