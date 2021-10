Homoideologia w natarciu. Nadchodzi biseksualny Superman

Do homoseksualnego Kapitana Ameryki i nieokreślonego płciowo Robina dołącza biseksualny Superman. W piątym wydaniu serii komiksów DC „Superman: Son of Kal-El” Jon Kent zakocha się w swoim przyjacielu, Jayu Nakamurze.

Agresywna ideologia LGBT nie ustaje w swoich wysiłkach, aby skolonizować kulturę i rozrywkę. W najnowszej części serii „Superman: Son of Kal-El”, która śledzi losy Jonathana Kenta, nowy Superman zakocha się w różowowłosym dziennikarzu, Jayu Nakamurze. Wydawca wskazuje, że stanie się to po tym, jak „psychicznie i fizycznie wypali go próba ocalenia każdego, kogo się da”.

Komiks ukaże się w listopadzie, ale DC podzieliło się już dwiema ilustracjami. Na jednej z nich Superman całuje się z reporterem. Na drugiej siedzą razem na dachu.

