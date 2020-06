IMGW ostrzega. Nadciągają kolejne burze

W dniu dzisiejszym IMGW wydał kolejne ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami z gradem dla województwa podkarpackiego. Ostrzeżenia pierwszego stopnia natomiast dotyczą województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i małopolskiego.

Dzisiaj w całym woj. podkarpackim, zgodnie z zapowiedziami IMGW, spodziewane jest wystąpienie burz z opadami od 30 mm do 50 mm, a lokalnie nawet do 60 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Może padać grad. Wystąpienie burz jest prawdopodobne w 80 proc.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem zostały wydane dla województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i małopolskiego. Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 30 mm, którym ma towarzyszyć wiatr sięgający w porywach do 90 km/h. Może także spaść grad.







