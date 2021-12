Inwigilacja Giertycha? Jasna odpowiedź Żaryna

Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn odniósł się do rewelacji mediów powołujących się na doniesienia Associated Press na temat Romana Giertycha. Żaryn podkreślił, że w Polsce kontrola operacyjna prowadzona jest w uzasadnionych oraz opisanych prawem przypadkach. Zaznaczył, że nieuprawnione jest sugerowanie, że służby wykorzystują metody pracy operacyjnej do walki politycznej.

O rzekomej inwigilacji Romana Giertycha i prokurator Ewy Wrzosek miała poinformować działająca przy Uniwersytecie w Toronto grupa Citizen Lab. Do szpiegowania miałoby zostać użyte oprogramowanie Pegasus.

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych przypomniał, że:

„Każde użycie metod kontroli operacyjnej uzyskuje wymagane prawem zgody - w tym zgodę sądu. Polskie służby działają zgodnie z polskim prawem”.

Zaznaczył, nie będzie informował na temat pracy operacyjnej wobec konkretnych osób.

dam/PAP