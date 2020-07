Ipsos i Estymator wyraźnie wskazują Dudę

Ostatnie sondaże przed ciszą wyborczą wskazują na powiększającą się przewagę poparcia ubiegającego się o reelekcję prezydenta Andrzeja Dudy. Pokazuje to zarówno badanie przeprowadzone przez pracownię Ipsos dla portalu OKO.press jak też przez Estymatora dla portalu Tysol.pl.

Portal OKO.press informuje, że błąd pomiaru może wynosić około 3 pkt proc. W związku z tym prawdziwy wynik sondażu prezentuje się następująco: Andrzej Duda (47–53 proc.), Rafał Trzaskowski (44–50 proc.).

Portal zauważa, że „w trzech ostatnich sondażach poparcie rośnie mu z 46 na 50 proc. Trzaskowski, który szybko wszedł w kampanię i zyskiwał poparcie, wrócił do notowań sprzed dwóch tygodni"

Dalej czytamy:

- Elektorat Dudy – zwłaszcza 60 plus i z miast do 20 tys., jest tak zmobilizowany, że aż trudno uwierzyć. Daje to 3 pkt przewagi Dudzie. Bez mobilizacji wyborców Trzaskowskiego: młodszych (granicą jest 50 lat), wykształconych (matura i więcej), z większych miast, opozycja może przegrać

Z badania pracowni Estymator dla portalu Tysol.pl natomiast wynika, że 50% respondentów oddana swój głosu w drugiej turze wyborów prezydenckich na Andrzeja Dudę, natomiast 45,7% na Rafała Trzaskowskiego. Pozostałe 4,3% nie wie jszcze na kogo zagłosuje, ale deklaruje, że weźmie udział w wyborach.

Estymator zbadał także przepływy wyborców, które w pierwszej turze głosowały na innych kandydatów niż Andrzej Duda czy Rafał Trzaskowski.

I tak na Andrzeja Dudę z poszczególnych elektoratów chce głosować:

- elektorat Szymona Hołowni – 26.2 proc.

- wyborcy Krzysztofa Bosaka – 70.0 proc.

- wyborcy Żółtka, Jakubiaka, Witkowskiego, Tanajno i Piotrowskiego – 78.9 proc.

- wyborcy Roberta Biedronia – zero proc.

- elektorat Władysława Kosiniaka-Kamysza – 36.4 proc.

Natomiast na Rafała Trzaskowskiego:

- elektorat Szymona Hołowni – 64.6 proc.

- wyborcy Krzysztofa Bosaka – 24.0 proc.

- wyborcy Żółtka, Jakubiaka, Witkowskiego, Tanajno i Piotrowskiego – 10.8 proc.

- wyborcy Roberta Biedronia – 87.5 proc.

- elektorat Władysława Kosiniaka-Kamysza – 59.1 proc.

A tak wyglądają dane dotyczące wyborców niezdecydowanych w poszczególnych elektorach kandydatów, którzy nie weszli do drugiej tury wyborów:

- elektorat Szymona Hołowni – 9.2 proc.

- wyborcy Żółtka, Jakubiaka, Witkowskiego, Tanajno i Piotrowskiego – 10.3 proc.

- wyborcy Roberta Biedronia – 12.5 proc.

mp/oko press/tysol.pl/estymator