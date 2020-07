Islamistka chciała wysadzić katedrę św. Pawła w Londynie

Islamistka chciała wysadzić w powietrzę chrześcijański symbol Londynu, Katedrę św. Pawła . Służby Specjalne Wielkiej Brytanii udaremniły ten zamiar. Przypomnijmy, że wcześniej kobieta przeszła na islam i zradykalizowała się do tego stopnia, iż postanowiła dokonać zamachu bombowego w katedrze św. Pawła. Wzorcem dla jej planów był wielkanocny atak tzw. Państwa Islamskiego na Sri Lance, gdzie zginęło 269 osób. 37-letka nie tylko udostępniała propagandę ISIS ale także aktywnie szukała kontaktów z organizacjami islamistycznymi oraz namawiała do terrorystycznych ataków. Za próbę wysadzenia katedry usłyszała wyrok dożywotniego więzienia.

Podstawowe pytanie, które pojawia się przy analizie tej sprawie brzmi – na ile politycznie poprawny świat jest gotów do realnej walki z islamskim terroryzmem? W 2007 roku narkomanka i alkoholiczka pod wpływem spotkania z muzułmańską rodziną, którzy byli jej sąsiadami, przeszła na islam. Od tego momentu Michelle Ramsden vel. Safiyya Amira Shaikh - tak się tytułuje po zmianie religii – zaczyna przejawiać coraz większe skłonności do radykalizacji. Nie jest to zaskakujące w przypadku muzułmańskich neofitów – a zwłaszcza kobiet.

Na rosyjskiej platformie internetowej Telegram, z której często korzystają islamiści Safiyya prowadziła grupę dyskusyjną, na której szerzyła propagandę tzw. Państwa Islamskiego. Na platformie internetowej nawiązała kontakt z potencjalnymi wspólnikami do zamachu bombowego na anglikańską katedrę św. Pawła w Londynie oraz hotel – w rzeczywistości trafiła na pracowników brytyjskiego kontrwywiadu (MI5) infiltrujących radykalne środowiska. Agent MI5 mógł dowiedzieć się od Safyii, iż „zabicie jednego niewiernego to za mało”. Aby nawiązać szerokie kontakty występowała w internecie również jako mężczyzna za „Amerykanina.

Jednym z idoli dla kobiety był Anwar al-Awlaki – jemeński terrorysta. Był autorem instrukcji 44 sposoby wspierania dżihadu i jedną z twarzy Al-Kaidy. Zginął w 2001 roku podczas antyterrorystycznej operacji prowadzonej przez USA. Sprawa dla Brytyjczyków jest jednak bardzo skomplikowana – pojawiają się głosy, iż jej psychika została zniszczona przez narkotyki i alkohol, że jest osobą niezrównoważoną, że miała „traumatyczne dzieciństwo”, „życie pełne bólu i samotności”, czy że została skazana za coś co planowała dopiero zrobić. Pamiętajmy na jaki zideologizowany grunt trafił ten wyrok, lata politycznej poprawności nie pozostają bez echa. „Świnie muszą za to zapłacić” – takie słowa powiedziała kobieta. W swoich wypowiedziach podkreślała szczególną nienawiść do chrześcijan.

rr, tysol.pl, fronda.pl