Jacek Sasin: Być może trzeba będzie wypowiedzieć pakiet klimatyczno-energetyczny

„Obcięliśmy albo do zera, albo do minimum te wszystkie obciążenia, które są obciążeniami krajowymi, które zasilały nasz budżet; akcyza, VAT” – powiedział wicepremier Jacek Sasin, odnosząc się do kwestii cen gazu. Podkreślił, że na rynku mamy obecnie do czynienia z efektem spekulacji cenami tego surowca.

W rozmowie na antenie Polsat News dodał minister aktywów państwowych dodał również:

„Być może trzeba będzie wypowiedzieć pakiet klimatyczno-energetyczny, jeśli partnerzy w UE pozostaną głusi na nasze argumenty”.

Zaznaczał, że rząd nie ma wpływu na wzrosty cen energii w Polsce, jednak w miarę możliwości reaguje na sytuację. Sasin podkreślił, że dzięki ustawie „wypłaszczającej” podwyżki cen gazu dla odbiorców indywidualnych, cena gazu uregulowana taryfą UE byłaby wyższa aż dwukrotnie.

Przypomniał również, że obecnie więcej niż 60 proc. rachunku za prąd to opłaty unijne, związane m.in. z emisją dwutlenku węgla. Dlatego też, podkreślał Sasin, tak ważna jest walka o zmianę polityki klimatycznej UE

dam/PAP