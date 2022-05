Jak Polacy oceniają Franciszka? Niskie notowania papieża

Polacy źle oceniają postawę papieża Franciszka wobec wojny na Ukrainie. Według sondażu pracowni United Surveys zrealizowanego dla Wirtualnej Polski, aż 74,7 respondentów negatywnie odnosi się do ostatnich wypowiedzi biskupa Rzymu.

Papież Franciszek od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę zdaje się być bardziej politykiem i dyplomatą niż przywódcą religijnym. Mówiąc o dramacie Ukrainy, Ojciec Święty nie wskazuje wprost na sprawców zbrodni, co ma powodować troska o pozostawienie otwartych dróg do negocjacji. Ostatnio ogromny skandal wywołał wywiad Franciszka dla „Corriere della Sera”. Następca św. Piotra stwierdził w nim, że być może Władimira Putina do agresji sprowokowało „ujadanie pod drzwiami Rosji NATO”.

Na zlecenie Wirtualnej Polski pracownia United Surveys zbadała nastroje Polaków. Okazuje się, że aż 74,7 proc. z nas negatywnie ocenia postawę papieża. 33,8 proc. respondentów określiło jego działania zdecydowanie źle. „Raczej dobrze” o papieżu wypowiedziało się 10,2 proc. badanych. Jedynie 2 proc. respondentów zdecydowanie popiera działania głowy Kościoła w kwestii wojny na Ukrainie. Wyrobionego zdania na ten temat nie ma natomiast 13,2 proc. ankietowanych.

kak/Wirtualna Polska