Jak wybrać materac, który zapewni dobry sen?

Materac to podstawa dobrego i efektywnego snu. Oczywiście sama konstrukcja łóżka także nie jest bez znaczenia, natomiast to właśnie od materaca zależy, czy jest ci wygodnie, jak czujesz się rano, jak funkcjonują twoje plecy...

Dlaczego dobrze dobrany materac jest tak ważny?

Odpowiedni materac to absolutna podstawa w sypialni. Powinien zapewniać o doskonałe podparcie dla ciała, a przede wszystkim kręgosłupa. Dobry materac to gwarancja troski o właściwe ułożenie ciała podczas snu, brak napięć mięśniowych, a co za tym idzie spokojny i — co najważniejsze — regenerujący cały organizm sen, który jest nam niezbędny do właściwego funkcjonowania. Ergonomiczne podparcie dla ciała, odpowiedni poziom twardości materaca, jego dostosowanie do specyficznych potrzeb (dzieci, alergików, osób starszych, o nieco większej wadze) 0 to wszystko ma naprawdę ogromne znaczenie dla jakości naszego snu i komfortu ciała. Materace dzisiaj występują w ogromnej liczbie wersji, modeli, mają dedykowane konkretnym potrzebom rozwiązania. Warto wejść na stronę sklepu internetowego oferującego profesjonalne materace i przekonać się, jak duży jest ten wybór.

Z pianki poliuretanowej, kokosa — z czego jeszcze może być wykonany materac?

Najpopularniejszym rozwiązaniem jest materac piankowy średniej twardości, choć materace kieszeniowe czy sprężynowe także cieszą się zainteresowaniem. Zanim przejdziemy do analizy materiału, z którego wykonane są materace, warto przypomnieć, że każdy z nich może mieć różny stopień twardości:

H1 - dedykowany osobom, których waga nie przekracza 60 kg;

H2 (średni) - dla osób ważących przeciętnie od 60 do 80 kg;

H3 (twardy) - zapewniający komfort snu przy wadze od 80 do 100 kg;

H4 (bardzo twardy) - dedykowany dla osób, których masa wynosi ponad 100 kg.

Materace bonellowe — sprężynowe

Materac sprężynowy składa się z połączonych ze sobą w zwoje sprężyn uginających się pod ciężarem ciała śpiącej na nim osoby. Im więcej sprężyn, tym bardziej sprężysty jest materac. Główną konstrukcję obecnie najczęściej pokrywa się specjalną warstwą ochronną. Może być ona wykonana z włókna kokosowego, trawy morskiej lub końskiego włosia. Ogromną zaletą tego materaca jest oczywiście przystępna cena, z minusów należy wskazać na zróżnicowanie sprężystości (w niektórych miejscach materaca może być ona znacznie niższa), a także wysoką twardość, która nie odpowiada wszystkim.

Materac kieszeniowy

Materac kieszeniowy także bazuje na sprężynach, tyle tylko, że są one ukryte w osobnych kieszeniach z tkaniny. To sprawia, że nie wpływają one na siebie, a cały materac jest bardziej elastyczny i dobrze dopasowuje się co ciała. Główna konstrukcja może zostać uzupełniona np. warstwą maty kokosowej i włókna z agawy. Taką konstrukcję ma np. materac Hilding Pasodoble. Plusem tego typu materacy jest punktowa reakcja na nacisk, gwarancja komfortu snu, na który nie wpływa w tak dużym stopniu np. zmiana pozycji przez osobę leżącą obok.

Materac lateksowy

Podstawą jest lateksowy wkład charakteryzujący się wysoką elastycznością. Wyróżnia go dobre dopasowanie do ciała, gwarancja komfortu snu, a także swobodny przepływ powietrza, który chroni przed poceniem się podczas snu. To sprawia także, że ma on dobre właściwości antybakteryjne oraz przeciwgrzybicze. Rozwiązanie to polecane jest alergikom.

Materac piankowy

Materace piankowe mają różną twardość oraz elastyczność. Wiele zależy tutaj od rodzaju wykorzystanej pianki. Wyróżniamy modele termoelastyczne lub wysokoelastyczne. Te ostatnie cechują się bardzo dobrą sprężystością, dzięki czemu dobrze dopasują się do ciała. Termoelastyczne modele zmieniają elastyczność pod wpływem ciepła, dobrze dopasowują się do budowy ciała, chroniąc np. przed wystąpieniem bólu pleców.

Szeroki wybór materacy — na co zwrócić uwagę?

Kluczowe elementy oceny to przede wszystkim twardość oraz elastyczność. Warto zwrócić uwagę na wkłady o innowacyjnych właściwościach — ze specjalnymi strefami twardości, optymalną podporą dla głowy, efektywnym podparciem lędźwi, bioder ud, łydek oraz stóp. Uwagę zwracają materace, gdzie powierzchnia wkładu przystosowuje się do naturalnych krzywizn kręgosłupa.