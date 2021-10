Jak zapewnić efektywne sądownictwo w Polsce – raport Ordo Iuris

· W Polsce nie milknie debata na temat koniecznych zmian w sądownictwie.

· Wymiar sprawiedliwości cieszy się stosunkowo niewielkim zaufaniem Polaków.

· Eksperci Instytutu Ordo Iuris i Ośrodka Analiz Cegielskiego przygotowali raport dotyczący tej kwestii pt. „W kierunku efektywnego sądownictwa w Polsce. Propozycje i kierunki zmian”.

· Odnosi się on m.in. do finansowania wymiaru sprawiedliwości, zarządzania referatem sędziowskim czy wykorzystania alternatywnych metod rozwiązywania sporów dla zmniejszenia obłożenia sądów powszechnych sprawami wnoszonymi przez obywateli.

· Raport został zaprezentowany na konferencji prasowej.

POBIERZ RAPORT - LINK

Propozycje ekspertów dotyczą kwestii takich jak dokonanie nowego podziału pomiędzy sędziego a personel administracyjny. Autorzy raportów postulują również upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR), czyli mediacji, arbitrażu czy sądu polubownego. Ich popularność wpływa bowiem pozytywnie na sytuację wymiaru sądownictwa państwowego. Zdaniem ekspertów, w kształtowanie inicjatyw z tego zakresu mogą w większym stopniu zaangażować się organizacje pozarządowe.

Autorzy publikacji proponują pewne rozwiązania popularyzujące ADR. Należy do nich tworzenie przez instytucje państwowe i badawcze materiałów promujących alternatywne metody rozwiązywania sporów. Eksperci postulują również położenie większego nacisku na szkolenie prawników i studentów prawa w tym zakresie.

Pozwoliłoby to na odciążenie polskiego wymiaru sprawiedliwości. Tym bardziej, że, jak pokazują badania, cieszy się ona niewielkim zaufaniem opinii publicznej (35 proc. w Polsce, względem 51 proc. w całej Unii Europejskiej). Wpływają na to mało efektywny tryb pracy, niedostateczna sprawność sądów (w tym ich zaplecza administracyjnego) oraz przewlekłość postępowań. Tym gorzej sytuacja zaczęła wyglądać w dobie pandemii COVID-19, kiedy to instytucje publiczne zostały w znacznej mierze sparaliżowane wprowadzonymi ograniczeniami sanitarnymi.

Raport został zaprezentowany w siedzibie uczelni Collegium Intermarium. W debacie na ten temat wzięli udział autorzy publikacji oraz inni eksperci. W wydarzeniu uczestniczyli adw. Jerzy Kwaśniewski, prezes Ordo Iuris, r. pr. dr Tymoteusz Zych, wiceprezes Ordo Iuris, dr hab. Krzysztof Koźmiński, analityk Ośrodka Analiz Cegielskiego, a także Paulina Krzyżanowska-Ruszczak – specjalistka w Zespole Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Głos zabrał również były marszałek Sejmu dr Józef Zych – kierownik Katedry Prawa Cywilnego Collegium Intermarium.

mp/ordoiuris.pl