Jaki: gdyby premierem była Szydło, decyzje byłyby inne

Patryk Jaki stwierdził, że gdyby premierem była Beata Szydło to na pewno zawetowałaby ona mechanizm pozwalający Unii Europejskiej na wstrzymanie wypłat na realizację Krajowego Planu Odbudowy.

Jaki w rozmowie z Programem 3 Polskiego Radia wyjaśniał, jakie mogą być przyczyny wstrzymania prac nad polskim KPO przez Komisję Europejską. Jest to prawdopodobnie postępowanie toczące się przed TK w przedmiocie wyższości Konstytucji RP nad prawem Unii Europejskiej.

-To jest kolejny raz ordynarne łamanie prawa. Jeżeli chodzi o wyższość konstytucji nad prawem europejskim, to dokładnie takie same decyzje podjęły inne państwa, w tym Niemcy. To oznacza, że inne państwa mogły stwierdzić, ze ich prawo jest ważniejsze niż europejskie w sytuacji konfliktu, a Polska nie może, Polska jest gorsza - mówił Jaki.

- Nie godzimy się, by Polacy nie mogli rządzić się we własnym kraju. Nie godzimy się na ustrojowe napadanie na Polskę - powtarzał.

Odniósł się także do słów Beaty Szydło, która w europarlamencie przekonywała, że Polska dopełniła wszystkich obowiązków związanych z KPO, a KE nie zgłaszała w tym zakresie jakichkolwiek uwag.

- Bardzo mi jest przykro, że wtedy ja i Solidarna Polska mieliśmy rację, kiedy mówiliśmy, że trzeba zastosować weto i przykro mi, że coraz więcej osób dzisiaj dochodzi do takiej refleksji. Jest pewien, że gdyby Beata Szydło była premierem, to by podjęła właśnie taką decyzję. Niestety decyzje podjęto inne - ocenił Jaki.

jkg/program 3 polskiego radia