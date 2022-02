Jaki: Niemcy chcą osadzić w Polsce swojego człowieka opozycji

„Niemcy mają swój geopolityczny plan budowy Mitteleuropy 2 i ich analitycy nawet tego nie ukrywają. To jest jeszcze plan Bismarcka, tylko poprawiony, gdzie Niemcy mają dominować w części Europy Środkowej i Wschodniej, ale nie na zasadach partnerskich, tylko na zasadach wyzysku” – uważa europoseł Solidarnej Polski Patryk Jaki.

„Polacy i ta część miałaby być przeznaczona jako tacy podwykonawcy do niemieckich planów politycznych. I po to jest ten cały projekt federalizacji, który jeśli miałby być zrealizowany, to Polska całkowicie politycznie zostałaby zdominowana, a centrum decyzyjne zostałoby przeniesione do Berlina” – stwierdził Jaki na antenie TVP Info.

„Niemcy wiedzą, że muszą osadzić w Polsce swojego człowieka w opozycji" – powiedział eurodeputowany i dodał, że „takie orzeczenia, jak TSUE są tylko po to, żeby osiągnąć ten cel, żeby swojego człowieka osadzić w Polsce, takiego właśnie jak Donald Tusk”.

ren/TVP Info