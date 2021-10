Jarosław Kaczyński: „Chcesz pokoju, szykuj się do wojny”. Premier Morawiecki zapowiedział radykalne umocnienie sił zbrojnych i uzbrojenia

Wicepremier ds. bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński i szef MON Mariusz Błaszczak zaprezentowali na konferencji prasowej założenia projektu ustawy „o obronie Ojczyzny”. Do sprawy odniósł się na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki, który podkreśla, że nowe przepisy są konieczne ze względu na zagrożenie na wschodniej granicy.

– Państwo, które leży na granicy NATO i UE musi mieć poważną siłę odstraszającą, a w razie potrzeby, miejmy nadzieję, że do niej do dojdzie, ale musi mieć możliwość skutecznej obrony, przez dłuższy czas, samodzielnie. Mechanizm uruchomienia pomocy z NATO trwa niekrótko. Jeżeli chcemy uniknąć wojny, to musimy postępować w myśl zasady „chcesz pokoju, szykuj się do wojny” lub „chcesz pokoju, to buduj silne siły zbrojne” – powiedział wczoraj podczas konferencji prasowej Jarosław Kaczyński, Wicepremier ds. bezpieczeństwa.

Wicepremier mówił też o imperialnych ambicjach Rosji i nieustannych ćwiczeniach wojskowych armii rosyjskiej.

„Niezależnie od różnego rodzaju deklaracji, to są ćwiczenia zmierzające to tego, by jednostki armii Federacji Rosyjskiej były gotowe do działań ofensywnych” – zaznaczył Kaczyński.

Jak ocenił, ambicją obecnych władz Rosji jest odbudowa imperium, które rozpadło się w latach 1989-1991. Kaczyński podkreślił, że zostały uczynione pewne kroki w kierunku odbudowy tego imperium i nie można wykluczyć, że będą czynione dalsze kroki.

„Ambicją obecnych władz Rosji jest odbudowa imperium” – podkreślił.

„To skłania nas do radykalnego umocnienia sił zbrojnych. Ta ustawa ma uporządkować prawo. Znosi 14 innych ustaw i wprowadza 720 nowych artykułów” – powiedział wicepremier ds. bezpieczeństwa.

„Jedyną właściwą odpowiedzią na to jest wzmocnienie bezpieczeństwa, a do wzmocnienia bezpieczeństwa przede wszystkim należy podchodzić poprzez wzmocnienie naszych sił zbrojnych i uzbrojenia” – stwierdził z kolei Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów.

Wskazał, że rządzący są w stałym kontakcie z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem.

Mówiąc o wydatkach na obronność zapewnił, że nie zagrożą one stabilności finansów publicznych. Wskazał, że mechanizmy finansowania rozwiązań zawartych w nowej ustawie są wzorowane m.in. na mechanizmach funkcjonujących w Stanach Zjednoczonych.

„Jestem przekonany, że ten program już w ciągu najbliższego roku, dwóch poprawi zasadniczo stan naszego bezpieczeństwa” – podkreślił.

Ustawa o obronie Ojczyzny przewiduje m.in. wprowadzenie dobrowolnej, zasadniczej służby wojskowej oraz wprowadzenie wojsk obrony cyberprzestrzeni. W projekcie zawarto też system zachęt do służby wojskowej i rozwiązania mające uelastycznić awanse w wojsku.

mp/pap, polsatnews.pl, fronda.pl