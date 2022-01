Jarosław Kaczyński: Kto podnosi rękę na Kościół, podnosi rękę na Polskę!

„Misja Kościoła jest bardzo mocno związana z polskością i z dziejami naszego narodu” – przypomniał prezes Prawa i Sprawiedliwości w trakcie swojej wizyty w Starachowicach. Jarosław Kaczyński wziął udział w Mszy świętej w intencji swojej mamy, Jadwigi Kaczyńskiej. Wczoraj przypadała 9 rocznica jej śmierci.

Prezes PiS przypominał, że dla pokolenia jego mamy to patriotyzm, wierność Polska i odrzucenie komunizmu stanowiło przesłanie pokolenia. Dodał, że misja Kościoła jest niezwykle mocno związana z polskością i dziejami naszego narodu.

Owa misja, mówił Jarosław Kaczyński, nie może być zakłócana, jeśli nasz naród ma mieć przyszłość. Odnosił się tu do okrzyków, jakie padły z ust niewielkiej grupy osób.

„To jest coś, czego nie wolno tolerować. To nie jest sfera wolności. To jest sfera nadużycia, podnoszenia ręki na Kościół, a to oznacza także podnoszenie ręki na Polskę”.

Mówiąc o wolności, do której udało się w końcu Polsce dojść po latach komunizmu, Jarosław Kaczyński powiedział też o „następcach IV Departamentu MSW”, który walczył z Kościołem.

„I ten wielki błąd, jaki został popełniony zaraz po 1989 roku, braku kary, braku twardej rozprawy z tym wszystkim, ciągle na nas ciąży”

- dodał prezes PiS.

Wyraził też nadzieję, że przyjdzie również czas na wykonanie testamentu tego pokolenia, do którego należała jego mama. Dodał, że byłoby to niezwykle pożyteczne dla Polski wydarzenie.

dam/Polsatnews.pl,PAP