Jarosław Kaczyński: W PiS potrzebne są zmiany

Czas po wyborach prezydenckich to dla wszystkich sił politycznych okazja do refleksji. Analizy podejmowane są również w obozie władzy, gdzie mają poskutkować konkretnymi rozwiązaniami. Chodzi zwłaszcza o dotarcie do młodych ludzi, z czym partia rządząca miała problem w ostatnich wyborach.

Analiza ostatnich wyborów prezydenckich pokazuje, że Zjednoczona Prawica traci młodych wyborców. Jak donosi portal Interia.pl, świadomy tego prezes Jarosław Kaczyński chce wprowadzić rozwiązania, które pomogą zachęcić do głosowania na partię rządzącą młodych ludzi.

- „Jarosław Kaczyński chce zmiany. Kiedy widzi powyborcze wyniki wśród młodych wie, że trzeba coś zmienić” – mówi portalowi jeden z członków rządu.

Zdaniem Małgorzaty Wasserman, Zjednoczona Prawica musi przekonać młodych wyborców, że nie jest taką, jaką chce pokazać ją opozycja. Posłanka zwraca uwagę przede wszystkim na problem przedstawiania partii rządzącej jako nietolerancyjnej:

- „Jestem członkiem PiS, a jednocześnie jestem osobą bardzo tolerancyjną, kimś kto nie ma problemu z cudzymi poglądami, odrębną orientacją czy zainteresowaniami” – przekonuje.

kak/Interia.pl, DoRzeczy.pl