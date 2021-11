Jasna deklaracja Kukiza: PiS wie, że na pewno nie zagłosuję za tą ustawą

„Już o tym poinformowałem Prawo i Sprawiedliwość, że na pewno nie zagłosuję za ustawą, która przewiduje, że pracodawca może sprawdzać, czy ktoś był zaszczepiony czy nie” – powiedział Paweł Kukiz.

„Jeśli ta ustawa i tak przejdzie bez mojego udziału, to w takim razie obywatele - jako pracodawcy dla posłów - mają prawo sprawdzać, czy posłowie zostali zaszczepieni czy nie” – stwierdził lider ugrupowania Kukiz ’15 w rozmowie z PAP.

Posłowie PiS Czesław Hoc i Paweł Rychlik poinformowali w środę, że do Sejmu trafi poselski projekt ustawy pozwalający pracodawcy na zweryfikowanie, czy pracownik jest zaszczepiony przeciwko COVID-19. Zgodnie z projektowanymi przepisami, jeśli pracownik nie będzie zaszczepiony, to przedsiębiorca będzie mógł zreorganizować jego pracę i choćby przenieść takiego pracownika do innego działu.

Projekt ma być procedowany na posiedzeniu Sejmu w dniach 1-2 grudnia.



ren/PAP