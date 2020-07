Dzień przed wyborami prezydenckimi w Polsce, 11. lipca przypada święto Patrona Europy, św. Benedykta. Ks. Ireneusz Skubiś, założyciel i moderator Ruchu „Europa Christi – Mundus Christi” („Europa Chrystusa – Świat Chrystusa) zachęca, aby tego dnia szczególnie modlić się za wstawiennictwem Matki Bożej Jasnogórskiej i św. Patrona Europy o zachowanie przez Europę i Polskę chrześcijańskiego dziedzictwa europejskiej kultury.

Komunikat Założyciela i Moderatora Ruchu „Europa Christi – Mundus Christi” czyli „Europa Chrystusa – Świat Chrystusa”

W dniu 11 lipca przypada święto św. Benedykta, Patrona Europy.

Módlmy się do Matki Bożej Jasnogórskiej i św. Patrona Europy, by prosić w ten dzień za Europę, a zwłaszcza Polskę, by zachowała wielkie dziedzictwo chrześcijańskie kultury Europy.

Dlatego zapraszam do duchowego uczestniczenia w Apelu Jasnogórskim w sobotę o godz. 21.00. Sam także przy pomocy Telewizji Trwam będę się modlił prywatnie do Królowej Polski tymi słowami:

Jasnogórska Królowo Polski

Przyjdź z pomocą katolickiej Ojczyźnie – Polsce, uczyń nowy Cud nad Wisłą, podobnie jak to uczyniłaś 100 lat temu, byśmy mogli nie tylko naszą Ojczyznę uchronić od ateizmu i bezbożnictwa, ale także byśmy dali przykład Europie i światu, jak się otwiera drzwi Chrystusowi.

Królowo Polski – Jestem! Pamiętam! Czuwam!

Módlmy się wspólnie!

Ks. Ireneusz Skubiś

Częstochowa 10 lipca 2020 r.

(żródło: wPolityce.pl)