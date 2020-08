Jest oświadczenie i apel polskiego MSZ w sprawie sytuacji na Białorusi

„W obliczu trwających na Białorusi wydarzeń, MSZ RP wyraża głębokie zaniepokojenie brutalną pacyfikacją powyborczych manifestacji” – czytamy w oświadczeniu opublikowanym na stronach rządowych.

Po wyborach na Białorusi doszło do zamieszek, w tym także do starć z policją. Wedle najnowszych informacji zginęła w nich jedna osoba. Sam Łukaszenka, choć wedle oficjalnych informacji wybory wygrał uzyskując ponad 80 proc. głosów, miał uciec do Turcji.

Poniżej prezentujemy całość oświadczenia opublikowanego przez Biuro Rzecznika Prasowego MSZ:

„W obliczu trwających na Białorusi wydarzeń, MSZ RP wyraża głębokie zaniepokojenie brutalną pacyfikacją powyborczych manifestacji. Ostra reakcja sił porządkowych, użycie siły wobec pokojowo protestujących, arbitralne areszty są nie do zaakceptowania. Apelujemy do władz Białorusi, by zaprzestały działań eskalujących sytuację i zaczęły respektować podstawowe prawa człowieka”.

dam/gov.pl,Fronda.pl