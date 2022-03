Joe Biden w Polsce. Znamy plan wizyty

Poznaliśmy plan wizyty Joe Bidena w Polsce. Prezydent Stanów Zjednoczonych rozpocznie ją od odwiedzenia Rzeszowa, gdzie o godzinie 14:15 powita go prezydent Andrzej Duda.

Tam prezydent USA ma się spotkać z amerykańskimi żołnierzami, którzy służą w naszym kraju. Zaplanowano również briefing dotyczący pomocy uchodźcom. Wylot do Warszawy zaplanowano na 17:45.

Air Force One do Warszawy powinien dotrzeć około godziny 18:40. Na jutro z kolei zaplanowano rozmowę prezydentów. Joe Biden wygłosi też przemówienie. Więcej piszemy o tym w tym miejscu.

Pełen plan wizyty na piątek opublikował na Twitterze Marek Wałkuski, korespondent Polskiego Radia w Białym Domu

Plan Bidena na piątek:

9:20 Spotkanie z von der Leyen, wypowiedzi

11:55 Wylot do Polski

14:15 Przylot do Rzeszowa / powitanie przez prezydenta Dudę

14:55 Briefing w sprawie pomocy uchodźcom

15:50 Spotkanie z żołnierzami

17:45 Wylot z Rzeszowa

18:40 Przylot do Warszawy@PR24_pl