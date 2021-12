Już jutro wchodzą w życie zaostrzone kary dla sprawców wykroczeń drogowych

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację Prawa o Ruchu Drogowym, zaostrzającą kary dla sprawców wykroczeń drogowych. Nowe stawki mandatów będą obowiązywać już od 1 stycznia 2022 roku.

Już od soboty za przekroczenie prędkości o 30 km/h zapłacimy 800 zł mandatu, a najwyższa kara, jaką będzie mógł nałożyć na kierowcę policjant wyniesie 5 tys. zł. Za rozmowę przez telefon w czasie jazdy zapłacimy 500 zł. Mandat za przekroczenie prędkości do 30 km/h wyniesie do 400 zł. Przy przekroczeniu prędkości od 31 do 40 km/h zapłacimy co najmniej 800 zł, a dalej - o 41-50 km/h - 1000 zł; o 51-60 km/h - 1500 zł; o 61-70 km/h - 2000 zł; o 71 km/h i więcej - 2500 zł. Kwoty te wzrosną dwukrotnie w przypadku recydywy. W takim wypadku np. za przekroczenie prędkości o 71 km/h i więcej kierowca zapłaci 5000 zł.

Wzrosną także mandaty za naruszenia skierowane przeciwko bezpieczeństwu pieszych. I tak, za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście zapłacimy 1500 zł. 1500 zł zapłaci również kierujący, który wyprzedzi inny pojazd na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany lub bezpośrednio przed tym przejściem. Kwoty mandatów za naruszenia zagrażające pieszym wzrosną do 3000 zł jeśli zostaną popełnione w warunkach recydywy. 800 zł wyniesie mandat za zaparkowanie pojazdu na miejscu dla niepełnosprawnych.

ren/PAP