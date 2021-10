Kaczyński o poszerzeniu koalicji

„Chcieliśmy poinformować państwa, że została zawarta umowa polityczna, o współpracy, o tym, że będziemy we wspólnym klubie podtrzymywać istniejący rząd i będziemy także wspólnie występowali w kolejnych wyborach” - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński. Tym samym potwierdził, że ugrupowanie OdNowa RP, skupiające kilku byłych posłów Porozumienia Jarosława Gowina wejdzie do koalicji rządzącej.

„To jest umowa między PiS a ruchem OdNowa. Jest to kolejny krok, jeszcze nie ostatni, który ostatecznie kończy pewnego rodzaju momenty trudności w naszym obozie politycznym. Bardzo się z tego cieszymy. Te rozmowy nie zawsze były łatwe, ale w polityce tak jest. Koniec jest dobry. Wszyscy wykazali tu zdrowy rozsądek i chciałem panu ministrowi za to bardzo podziękować i powiedzieć, że nasze programy, elementy merytoryczne, które znajdują się w programie, nas po prostu łączą. Chociaż oczywiście OdNowa ma pewną specyfikę, ale generalnie rzecz biorąc mieścicie się w tym naszym wielkim planie przebudowy Polski” – poinformował wicepremier Kaczyński.

„Jest element tego porozumienia, który, jak sądzę, państwa zainteresuje, chociaż będę mógł go przedstawić tylko w sposób bardzo ogólny. Mianowicie była rozmowa, i to jest zawarte w porozumieniu, o przyszłym kandydacie na prezydenta Warszawy. To bardzo ważna sprawa, ważna dla nas, dla całego obozu, ważna także dla OdNowy i sądzę, że to będzie z czasem coś, co wywrze wpływ na wydarzenia polityczne w naszym kraju. Jest w tej chwili za wcześnie, żeby mówić o konkretach, o personaliach” – stwierdził prezes PiS.

ren/niezalezna.pl