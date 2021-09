Kaleta: Wykonanie wyroku TSUE to naruszenie wyroku TK i zrzeczenie się suwerenności

– Wykonanie wyroku TSUE, jeślibyśmy o tym mówili, o czym powiedział pan minister Buda, z tym się głęboko nie zgadzam – powiedział na antenie Radia Plus wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta.

Naciski na Polskę oraz różne formy szantaży na nasz rząd przez Unię Europejską przyjmują czasem już nawet formę groteski, czemu towarzyszą także radosne głosy opozycji.

Sprawa dotyczy m.in. nacisków na premiera Mateusza Morawieckiego, aby ten wycofał zapytanie z Trybunału Konstytucyjnego, w którym szef polskiego rządu pyta o stanowisko TK w sprawie wyższości polskiej konstytucji nad prawem unijnym.

W rozmowie z Jackiem Prusinowskim w „Sednie sprawy” Radia Plus pytany był o to wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta.

– Wykonanie wyroku TSUE, jeślibyśmy o tym mówili, o czym powiedział pan minister Buda, z tym się głęboko nie zgadzam, bo byłoby naruszeniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego i de facto zrzeczeniem się naszej suwerenności do kształtowania ustroju – powiedział polityk Solidarnej Polski.

- Funkcjonowanie Sądu Najwyższego w tej strukturze, która jest obecnie to jest inna dyskusja i przecież nie jest tajemnicą, że Izba Dyscyplinarna dzisiaj właśnie w związku z tym atakiem, szantażem sama w sobie jest objęta takim chaosem, co nie służy prawidłowemu wykonaniu tych zadań związanych z wyciąganiem odpowiedzialności od sędziów, prokuratorów, innych zawodów prawniczych. Zatem nie jest wykluczone, że z tego powodu może dojść do reformy w Sądzie Najwyższym – dodał.

mp/300polityka/radio plus