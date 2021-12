Kanclerz Scholz po spotkaniu z premierem Morawieckim: Liczymy na pragmatyczne rozwiązanie pomiędzy UE, KE i Polską

– My byśmy przyjęli z satysfakcją, gdyby istniało wspólne rozumienie Komisji i strony polskiej, i będziemy dalej połączeni w Unii Europejskiej wartościami demokracji i praworządności – powiedział w niedzielę podczas konferencji prasowej po spotkaniu z premierem Morawieckim nowy kanclerz Niemiec Olaf Scholz.

W jego opinii „praworządność i demokracja są podstawowymi wartościami”, dodając, iż liczy na to, że „dyskusja i rozmowa między Unia Europejską, Komisją Europejską i Polską doprowadzi do pragmatycznego rozwiązania”.

Nowo mianowany kanclerz Niemiec Olaf Scholz odnosząc się do tematów poruszanych podczas spotkania z szefem polskiego rządu Mateuszem Morawieckim jako jedną z głównych spraw poruszył temat Ukrainy.

- Jasne jest, że Europa musi wspólnie dać do zrozumienia, że nie akceptuje naruszania integralności terytorialnej Ukrainy; musimy wykorzystać instrumenty dyplomatyczne dla rozstrzygnięcia tej kwestii – powiedział Scholz.

Odnosząc się do możliwości rozwiązania zarzewia konfliktu, z jakim mamy do czynienia w przypadku Rosji w stosunku do Ukrainy wspomniał o instrumentach dyplomatycznych określanych jako Format Normandzki, czyli grupy złożonej z Francji, Niemiec, Ukrainy i Rosji, która została powołana w celu dyplomatycznego rozstrzygnięcia wojny w Donbasie oraz kwestii przynależności Krymu.

– Musimy wykorzystać te instrumenty jako pole do wspólnego dialogu. Szkoda, że rozwój w tym zakresie w ostatnich latach nie podążał w tę stronę, w którą byśmy chcieli, ale musimy zadbać o to, by w przyszłości ten format reaktywować – oświadczył Scholz.

Nowy kanclerz Niemiec podkreślił, że Europa to wspólnota prawa i wartości. – Praworządność i demokracja są podstawowymi wartościami i dlatego dobrze będzie, jeżeli dyskusja i rozmowa między Unia Europejską, Komisją Europejską i Polską doprowadzi do pragmatycznego rozwiązania – podkreślił Scholz.

