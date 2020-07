Kasta basta: ,,Iustitia’’ znowu uderza w SN, tuż przed orzeczeniem o ważności wyborów

Sędziowska kasta wraca do boju. Zespół Interwencyjny Forum Współpracy Sędziów atakuje Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego i broni sędziego Tulei. Skąd ten atak nietrudno się domyślić. Kasta chce uderzyć w Sąd Najwyższy, który zaraz orzeknie o ważności wyborów prezydenckich.

Izba Dyscyplinarna SN nie przychyliła się do wniosku Prokuratury Krajowej o uchylenie immunitetu sędziemu Igorowi Tulei. Jednak fakty mają małe znaczenie, wszak kaście chodzi o nakręcanie histerii. Pokazują w ten sposób swoim sprzymierzeńcem, że ciągle nie odpuszczają walki ws. Izby Dyscyplinarnej, która ukróciła ich bezkarność.

- „Zespół Interwencyjny Forum Współpracy Sędziów powołany celem gromadzenia informacji i monitorowania przypadków zagrożeń niezależności sądów i niezawisłości sędziów, podjął uchwałę wyrażającą stanowczy sprzeciw wobec działań prokuratury oraz Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, podejmowanych wobec sędziego Igora Tulei” – pisze w opublikowanym na Facebooku oświadczeniu stowarzyszenia Forum Współpracy Sędziów.

Dlaczego akurat teraz kasta wraca do sprawy sędziego Tulei, skoro nie odebrano mu immunitetu? Od narracji próbującej przekonać opinie publiczną, że Sąd Najwyższy jest uzależniony od polityków, niedaleka droga do podważenia decyzji ws. wyborów prezydenckich. W ten sposób sędziowie chcą przedstawiać Polskę jako kraj, w którym dochodzi do pogwałcenia niezależności sędziowskiej i praw obywatelskich.

kak/wPolityce.pl