Kasta basta. O co tu chodzi? Szokujące obniżenie przez sąd wysokości kaucji ws. byłego prezesa GetBack

Konrad Kąkolewski wyrządził zarządzanej przez siebie spółce szkodę majątkową powyżej 22 mln zł – wynika z aktu oskarżenia. Sąd drastycznie obniżył jednak wartość poręczenia majątkowego Kąkolewskiemu z 10 mln do… 400 tys. zł.

Jak dowiadujemy się z aktów oskarżenia Kąkolewski miał przywłaszczyć 22,4 mln zł powierzonych mu, jako prezesowi zarządu GetBack S.A, a także działał na szkodę tejże spółki wprowadzając inwestorów w błąd poprzez „podanie nieprawdziwych danych w komunikacie giełdowym w kwietniu 2018 roku”.

Kąkolewski od czerwca 2018 roku znajduje się w areszcie. Podobnie jak pozostałym oskarżonym w tej sprawie, grozi mu do 15 lat pozbawienia wolności – opisuje portal wp.pl.

Jeszcze pod koniec 2021 roku warszawski Sąd Apelacyjny w Warszawie uznał, że były prezes GetBack może wyjść na wolność, jeśli wpłaci 10 milionów poręczenia majątkowego. Jednak już 18 marca tego roku Sąd Okręgowy zmienił tę decyzję i drastycznie obniżył poręczenie za Kąkolewskiego do kwoty 400 tys. zł.

W przypadku, gdyby byłemu szefowi GetBack udało się ustanowić hipoteki o wartości miliona złotych na nieruchomościach, mógłby opuścić areszt i wyjść na wolność.

Tymczasem prokuratorzy niezwykle krytycznie odnoszą się do przedziwnych decyzji Sądu. „Abstrahując od faktu, że kwota poręczenia majątkowego jest rażąco nieprzystająca do sytuacji materialnej oskarżonego, wysokości wyrządzonej przez niego szkody oraz charakteru i szkodliwości społecznej popełnionych czynów, to środek ten nie zniweluje obawy wyjazdu za granicę, gdzie oskarżony może się ukrywać i tym samym uniemożliwić zakończenie procesu sądowego oraz wykonania kary, która mając na uwadze wagę stawianych zarzutów, powinna być surowa” – powiedział portalowi wp.pl rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Warszawie Marcin Saduś.

Decyzje podjęte przez sąd są o tyle niezrozumiałe, że jak twierdzi prokuratura, ma ona dowody, iż przed zatrzymaniem i aresztowaniem Kąkolewski „świadomie podjął próbę ukrycia się przed organami ścigania, wyjeżdżając do Izraela, z którego jego ewentualna ekstradycja byłaby niemożliwa lub znacznie utrudniona”.

