Kasta basta! Wyciekła skandaliczna korespondencja dziekanów prawa

Portal wPolityce.pl dotarł do maila wysłanego dziekanom wydziałów prawa przez prof. Jerzego Pisulińskiego z UJ. Prawnik namawia w nim do poparcia dla skandalicznej uchwały Komitetu Nauk Prawnych PAN, w której podważa się status sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Portalowi maila przesłał jeden ze zbulwersowanych wykładowców akademickich.

- „Profesor jednego z polskich wydziałów prawa jest zaszokowany, że polityczną uchwałę Polskiej Akademii Nauk próbuje się zaszczepić studentom prawa i administracji. Uchwała Komitetu Nauk Prawnych PAN jest de facto wypowiedzeniem wojny Trybunałowi Konstytucyjnemu”

- wskazuje wPolityce.pl.

Portal przytacza też fragment uchwały PAN, której autorzy zarzucają Trybunałowi Konstytucyjnego, że orzekając ws. nadrzędności Konstytucji RP nad prawem UE wykroczył poza swoje kompetencje.

- „Chciałem Państwa zapytać, czy zgodzilibyście się poprzeć uchwałę KNP PAN i podpisać pod stanowiskiem w tej sprawie. Proponuję, aby stanowisko dziekanów zostało opublikowane na stronach internetowych wydziałów, których dziekani poparli uchwałę KNP PAN. Zostałoby przekazane także do mediów (Rzeczpospolita, Gazeta Prawna) oraz do przewodniczącego KNP PAN prof. R. Grzeszczaka. Prosiłbym o przesłanie odpowiedzi na mój adres do końca tego tygodnia (do piątku 15 października wieczorem)”

- napisał do dziekanów wydziałów prawa prof. Jerzy Pisuliński.

kak/PAP, wPolityce.pl