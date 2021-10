Katolickie Noble rozdane – znamy laureatów Nagrody TOTUS TUUS 2021

W sobotę 9 października 2021r. na Zamku Królewskim w Warszawie miała miejsce gala TOTUS TUUS. Co roku „katolickie noble” wręczane są osobom i instytucjom, których działanie w szczególny sposób przyczyniło się do rozpowszechniania nauki św. Jana Pawła II i budowania cywilizacji miłości. Statuetki obrazujące anioła wzbijającego się do lotu przyznane zostały w czterech kategoriach.

Laureatką nagrody TOTUS TUUS w kategorii „Promocja godności człowieka” została pani Katarzyna Jachimowicz za świadectwo obrony życia od chwili poczęcia do naturalnej śmierci oraz prawa do klauzuli sumienia. Do nagrody w tej kategorii nominację otrzymała również siostra Michaela Rak ZSJM jako założycielka pierwszego na Litwie hospicjum dla dzieci i dorosłych za ofiarną służbę chorym i ich rodzinom oraz siostra Aldona Skrzypiec SSpS jako pielęgniarka w szpitalu, hospicjum dziecięcym i w „Domu Nadziei” za roztropne i troskliwe animowanie Bożych dzieł.

W kategorii „Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej” statuetka trafiła do rąk pana Leszka Mądzika za prowadzenie ludzi poza to co widzialne i tymczasowe, poprzez tworzenie sztuki będącej świadectwem chrześcijańskiej nadziei wobec najważniejszych pytań egzystencjalnych i metafizycznych człowieka. Nominowana do nagrody została pani Elżbieta Penderecka za kreowanie wielkich projektów w sztuce inspirowanej religią i duchowością, w tym Wielkanocnego Festiwalu im. Ludwiga van Bethovena oraz pan Jerzy Surdykowski za wyjątkową umiejętność pisania o Bogu i chrześcijaństwie językiem współczesnego człowieka w symbiozie nauki i wiary.

Nagrodę w kategorii „Propagowanie nauczania Świętego Jana Pawła II” otrzymał pan Stanisław Grygiel za twórczość naukową i publicystyczną, poświęconą myśli Jana Pawła II i współtworzenie światowych ośrodków naukowych teologii ciała, małżeństwa i rodziny. Pozostałe dwie nominacje w tej dziedzinie przyznano kolejno panu Pawłowi Skibińskiemu za prace historyczne promujące życie i nauczanie św. Jana Pawła II jako wiodącej postaci w historii Kościoła i świata oraz pani Jolancie Sosnowskiej za twórczość popularyzującą życie i nauczanie św. Jana Pawła II, w tym za monumentalną biografię „Hetman Chrystusa”.

Kolejną kategorią, w której przyznano tegoroczną nagrodę był TOTUS medialny im bp. Jana Chrapka, której laureatem została wspólnota ewangelizacyjna „Mocni w Duchu” za działalność ewangelizacyjną z wykorzystaniem telewizji i mediów społecznościowych łączących pasję i profesjonalizm z charyzmatem i osobistą formację. Wśród nominowanych znalazła się Fundacja Kornice Nasze Dzieci – Edukacja, Zdrowie, Wiara za przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii bilbordowej i plakatowej promującej wartość miłości małżeńskiej i rodzicielskiej oraz godność życia ludzkiego od chwili poczęcia. Kandydatem do nagrody był również Przewodnik Katolicki za inspirowanie wewnątrzkościelnej dyskusji w zgodzie z duchem Ewangelii oraz prezentację orędzia chrześcijańskiego w duchu nadziei i otwartości bardzo potrzebnej dzisiejszemu światu.

Tego wieczora wręczono jeszcze nagrodę specjalną, której zdobywcą został prof. Carl Albert Anderson – amerykański prawnik, trzynasty Najwyższy Rycerz Zakonu Rycerzy Kolumba. Nagrodę otrzymał za promocję osoby św. Jana Pawła II oraz wiarygodne wcielanie w życie na arenie międzynarodowej głoszonych przez niego wartości.

Wszyscy goście oraz widzowie mogli usłyszeć utwory w wykonaniu Ani Byrcyn, laureatki nagrody im. Anny Jantar w Opolu, autorki singla „Chowam się”. Na scenie wystąpiła też Eleni, polska piosenkarka pochodzenia greckiego oraz Krzysztof Antkowiak – polski piosenkarz, kompozytor, autor tekstów. Uroczystość poprowadzili Paulina Guzik, dziennikarka Redakcji Katolickiej TVP, laureatka tegorocznej nagrody „Ślad” im bp. Jana Chrapka, wraz z Grzegorzem Miśtalem, aktorem filmowym, telewizyjnym i teatralnym, dziennikarzem, prowadzącym wraz z Pauliną Guzik w TVP 1 program „Między Ziemią a Niebem”.





mp/episkopt.pl/Izabela Lengiewicz – FDNT