KE o Polsce: Muszą zapłacić. Jeśli nie zapłacą, to zobaczymy...

„Wydamy notę. Muszą zapłacić. To jest ich prawny obowiązek. Jeśli nie zapłacą, to zobaczymy” – powiedział Eric Mamer, rzecznik Komisji Europejskiej. Decyzją TSUE Polska powinna płacić codziennie pół miliona euro kary za to, że nie wstrzymała wydobycia węgla w kopalni w Turowie.

„Jako część regularnych płatności do budżetu UE, Polska będzie musiała zapłacić środki. Jestem pewien, że jeśli oni nie zapłacą, oczywiście są możliwości podjęcia działań przez KE” – stwierdził Mamer.

KE domaga się natychmiastowego zaprzestania przez Polskę wydobycia węgla w kopalni Turów. Rzecznik Komisji poinformował też, że użyje ona ze swej strony wszelkich możliwości nacisku, by nasz kraj zastosował się do decyzji unijnego Trybunału i płaciła horrendalne kary pieniężne za każdy dzień zwłoki w realizacji wytycznych TSUE.

ren/PAP