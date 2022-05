KE proponuje płatności w rublach za gaz. Morawiecki rozczarowany

Premier Mateusz Morawiecki jest rozczarowany decyzją Komisji Europejskiej, która przedstawiła rozwiązanie umożliwiające dokonywanie płatności w rublach za rosyjski gaz.

W trakcie piątkowego spotkania KE z unijnymi dyplomatami, Komisja przedstawiła instrukcję umożliwiającą dokonywanie płatności za rosyjski gaz w rublach. Jest to zgodne z żądaniami prezydenta Rosji Władimira Putina.

Za możliwością rozliczania płatności w rublach miały być m. in. Niemcy i Francji. Przeciw takiej propozycji opowiedziały się m. in. Polska i Holandia.

Do niedawna KE utrzymywała, że dokonanie płatności w rublach za rosyjskie surowce stanowi naruszenie nałożonych na Rosję sankcji.

Decyzja KE rozczarowała premiera Mateusza Morawieckiego. Podczas dzisiejszej wizyty w Ostrowie Wielkopolskim premier stwierdził, że "następuje przyzwolenie na płacenie za gaz w rublach coś, do czego dążył Putin".

- Jesteśmy w tyglu geopolitycznej zmiany i nie możemy dopuścić do tego, by Rosja szantażowała nas wszystkich. Jeśli oni tam to wszystko zrozumieją, to wierzę, że będzie to też bardzo ważny czynnik, który doprowadzi do szybszego zakończenia wojny - powiedział premier.

jkg/bloomberg, dorzeczy