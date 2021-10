KE znowu łamie traktaty? Chodzi o ,,Fit for 55’’

Europoseł Jacek Saryusz Wolski alarmuje, że narzucając państwom członkowskim wybór źródeł energii Komisja Europejska kolejny raz działa wbrew traktatom.

Komisja Europejska przygotowała plan zielonej rewolucji „Fit for 55”, który ma ograniczyć emisję dwutlenku węgla w państwach członkowskich. Realizacja programu ma doprowadzić do neutralność klimatycznej Europy do 2050 roku.

Wprowadzając „Fit for 55” unijne instytucje mogą jednak kolejny raz działać wbrew traktatom, na co zwraca uwagę europoseł Jacek Saryusz Wolski.

- „Narzucanie WYBORU ŹRÓDEŁ ENERGII Państwom Członkowskim UE jest sprzeczne z:

-art 194 ust 2 TFUE który stanowi że miks energetyczny to ich WYŁĄCZNA KOMPETENCJA

-art 192 ust c) który stanowi że środki wpływające znacząco na wybór między źródłami energii podejmuje Rada JEDNOMYŚLNIE”

- alarmuje polityk na Twitterze.

kak/Twitter, DoRzeczy.pl