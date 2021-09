Kiedy decyzja w sprawie trzeciej dawki szczepionki?

- Prawdopodobnie dziś bądź jutro z panem premierem podejmiemy decyzję co z tą trzecią dawką - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski na konferencji prasowej.

Niedzielski poinformował, że w Radzie Ministrów trwa dyskusja na temat zasadności podania trzeciej dawki szczepionki.

Wcześniej zatwierdzono już szczepienie trzecią dawką osób o upośledzonej odporności.

- Ta grupa to jest ok. 220 tys. osób, tak sobie razem z NFZ wyliczyliśmy liczbę osób, które podlegają tym kryteriom jakie zastosowaliśmy. My w tej chwili razem z Radą Medyczną prowadzimy ciągły dialog na ten temat - mówił Niedzielski.

- Prawdopodobnie dziś bądź jutro z panem premierem podejmiemy decyzję co z tą trzecią dawką. Generalnie raczej się przychylamy, dyskutujemy jeszcze o szczegółach komu powinna być przedstawiona, natomiast chyba mamy obaj z panem premierem poczucie, że nie będziemy czekali do 4 października - poinformował.

Niedzielski dodał także, że wariant Delta koronawirusa to w tej chwili zdecydowana większość zdiagnozowanych przypadków zakażeń.

- Wariant Delta stał się tym wariantem dominującym, tak samo jako wariant Alfa podczas trzeciej fali. Wariant Delta praktycznie wyparł wszystkie inne mutacje czy warianty wirusa - powiedział.

Poinformował także, że większość obecnie wykrywanych przypadków zakażeń dotyczy osób niezaszczepionych.

- Jeżeli chodzi o nowe zakażenia, to udział osób, które były zaszczepione i są zakażone, jest jedynie 0,9 proc., czyli 99,1 proc. nowych zakażeń to są ludzie niezaszczepieni - wskazał.

- Parametr osób czy udział osób, które zostały zaszczepione, a umarły z powodu COVID-u, jest 1,8 proc. Czyli 98 proc. zgonów w tym okresie, od stycznia, to są zgony osób, które nie zostały zaszczepione - dodał.

jkg/300polityka.pl