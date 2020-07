Kiedy i czy PO uzna swoją porażkę?

Co oznacza ,tak naprawdę, protest wyborczy komitetu Rafała Trzaskowskiego. PO chce też mobilizować obywateli, lecz skuteczność tych działań jest wątpliwa

Od momentu opublikowania ostatecznych wyników przez Państwową Komisję Wyborczą (PKW) na zgłoszenie protestów wyborczych są trzy dni, co oznacza, że termin mija w czwartek. PO i sztab Rafała Trzaskowskiego zaczynają akcję zgłaszania nieprawidłowości i składania formalnych protestów.. Głównie chodzi o aktywizację obywateli, stworzenie nieformalnego „ruchu kontroli wyborów”. Jeden z polityków PO mówi, że aktywne tu będą m.in. Helsińska Fundacja Praw Człowieka czy prawnicy z inicjatywy „Wolne Sądy” (uruchomili już infolinię). Z drugiej strony swoje przedsięwzięcie przygotowuje otoczenie Rafała Trzaskowskiego.

,,Jako komitet wyborczy przygotowujemy protest wyborczy do Sądu Najwyższego” – zapowiedział j Cezary Tomczyk z PO.

PO spodziewa się wielu indywidualnych protestów dotyczących zwłaszcza głosowania korespondencyjnego. Klich wylicza cztery rodzaje powodów do ich złożenia. Pierwsza grupa to osoby, którym mimo prób nie udało się dopisać do spisu wyborców. Kolejna – zarejestrowani wyborcy, którzy nie otrzymali pakietów wyborczych. Następna to ci, którzy otrzymali pakiety, ale było zbyt późno, by je odesłać. Wreszcie ostatnia to wyborcy, którzy sądzą, że choć głos dotarł, to nie został uwzględniony. Inny polityk Koalicji Obywatelskiej w rozmowie z DGP wymienia ogółem cztery kategorie spraw, co do których mogą się pojawić protesty: liczbę nieważnych głosów oddanych za granicą, liczbę nieostemplowanych kart, to, że w niektórych miejscach w prace komisji wyborczych czynnie mieli angażować się konsulowie, oraz rolę, jaką w tej kampanii odegrała telewizja publiczna, opowiadająca się za Andrzejem Dudą.

Opozycja totalna uruchomiła stronę internetową ProtestWyborczy2020.pl, za pośrednictwem której każdy może zgłosić zaobserwowane przez siebie nieprawidłowości przy wyborach lub samodzielnie złożyć protest. W tym drugim przypadku zawarte są wzory takich protestów – zarówno o charakterze ogólnym, jak i na konkretne przypadki: brak karty do głosowania, brak oświadczenia, brak pieczęci na karcie, niedostarczenie pakietu wyborczego i niedostarczenie pakietu w terminie. Co ciekawe, domena, pod którą widnieje strona, została utworzona nie teraz, ale już 11 maja br., czyli tuż po słynnych wyborach, które nie doszły do skutku.

Jaka jest szansa, że akcja protestacyjna odniesie skutek? Raczej niewielka.

Do tej pory największą liczbę protestów wyborczych – ok. 600 tys. – zgłoszono po wyborach prezydenckich w 1995 r., gdy doszło do starcia między Aleksandrem Kwaśniewskim i Lechem Wałęsą. Ich powodem było to, że na obwieszczeniu wyborczym podano, że Wałęsa ma wykształcenie „zasadnicze”, a Kwaśniewski „wyższe”. Okazało się jednak, że ten drugi dysponuje wykształceniem średnim. Protesty dotyczyły wprowadzenia w błąd wyborców. Rozpatrujący je SN niewielką większością głosów i przy kilku zdaniach odrębnych uznał ważność tych wyborów.

