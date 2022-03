Kliczko zaprosił Franciszka do Kijowa

Mer Kijowa a zarazem wieloletni bokserski mistrz świata wagi ciężkiej Witalij Kliczko zaprosił Franciszka do ogarniętego rosyjską napaścią zbrojną Kijowa.

„Wierzymy, że osobista obecność światowych przywódców religijnych w Kijowie jest kluczem do ocalenia życia ludzi i wytyczenia ścieżki do pokoju w naszym mieście, kraju i poza nim" - napisał były legendarny pięściarz w specjalnym liście wysłanym do Franciszka.

Kijowska administracja Witalija Kliczki zaoferowała biskupowi Rzymu swą pomoc w bezpiecznym dotarciu do stolicy Ukrainy. Słynny mer Kijowa zaapelował do Franciszka, by okazał dotkniętej zbrodniczą rosyjską napaścią Ukrainie "współczucie” oraz by „stał u boku narodu ukraińskiego, wspólnie szerząc apel o pokój".

ren/PAP