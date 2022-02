,,Koalicja antywojenna w akcji!’’. Prezydent Duda rozmawiał z Zełenskim

Wczoraj późnym wieczorem prezydent Andrzej Duda odbył kolejną rozmowę z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, którego zapewnił o wsparciu Polski i świata. Zełenski natomiast zapewnił o wytrwałości obrońców Ukrainy.

Rozmowę z ukraińskim przywódcą Andrzej Duda nazwał „poruszającą”.

- „Jestem po kolejnej poruszającej rozmowie z prezydentem Zełenskim. W obliczu informacji o rosyjskich konwojach idących na Kijów zapewnił mnie, że czują się mocni i są gotowi walczyć, a morale obrońców Ukrainy jest bardzo wysokie. Zapewniłem, że działamy i mają wsparcie Polski i świata”

- napisał prezydent na Twitterze.

Wołodymyr Zełenski poinformował natomiast za pośrednictwem Twittera, że odbył rozmowę z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem.

- „Rozmawiałem z Borisem Johnsonem i Andrzejem Dudą na temat obecnej sytuacji bezpieczeństwa. Uzgodniliśmy dalsze wspólne kroki w celu przeciwdziałania agresorowi. Koalicja antywojenna w akcji!”

- przekazał.

Talked to 🇬🇧 Prime Minister @BorisJohnson and 🇵🇱 President @AndrzejDuda about the current security situation. Agreed on further joint steps to counter the aggressor. Anti-war coalition in action!