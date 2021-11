Kobieta, która ocalała z aborcji: Nienarodzone życie się liczy!

„My life mattered” – „Moje życie się liczyło” – mówi w krótkim wideo Amy Miles, ocalona z aborcji i wychowana jako adoptowana córka. Nawiązując do hasła „Black Lives Matter”, Miles swoje słowa kieruje do Sądu Najwyższego USA, w którym 1 XII ma się odbyć wysłuchanie argumentów w sprawie „Dobbs kontra Jackson Women’s Health Organization”. Chodzi o zgodność z konstytucją prawa stanu Mississipi, które zabrania zabijania nienarodzonych po 15 tygodniu ciąży. Werdykt Sądu Najwyższego może jednak też wpłynąć na interpretację sprawy „Roe kontra Wade” z 1973 r. legalizującej aborcję w USA.

Anna Miles, która jest terapeutką zajęciową, dowiedziała się dopiero niedawno o prawdziwych okolicznościach swoich narodzin. Choć wiedziała, że jest adoptowanym dzieckiem, nie zdawała sobie sprawy z tego, że ocalała z aborcji przeprowadzonej w 28 tygodniu ciąży. Wideo, w którym występuje, to część kampanii przygotowanej przez Susan B. Anthony List oraz Abortion Survivors Network. „Dzieląc się swoją historią, ma nadzieję rzucić światło na traumę, jaką powoduje aborcja, i promować przesłanie, że dzieci i matki zasługują na coś lepszego”.

Melissa Ohden, założycielka Abortion Survivors Network, która sama ocalała z aborcji, stwierdziła: „Czy nie jest coś złego w naszym społeczeństwie, kiedy Amy, ja sama i inne osoby, które ocalały z aborcji, żyją dzisiaj tylko dlatego, że aborcja nie zdołała odebrać nam życia, a nasz rząd nas nie chronił? Polityka naszego kraju powinna być polityką afirmującą życie, a nie je kończącą. Już dawno człowieczeństwo nienarodzonych dzieci powinno być uznane w prawie, a wsparcie dla kobiet i ich dzieci normą, a nie wyjątkiem”.

Zdaniem Marjorie Dannenfelser, przewodniczącej Susan B. Anthony List, przesłaniem Miles jest to, że „aborcja rani kobiety i dzieci – co jest prawdą, którą nastawiony na zysk przemysł aborcyjny wolałby ukryć”. Dannenfelser wskazuje na „ekstremizm polityki USA dopuszczającej aborcję w późnym okresie ciąży na żądanie do chwili narodzin”. Uważa ona, że uświadomienie sobie przez Amerykanów „brutalności bolesnych późnych aborcji” oraz faktu, że nienarodzone dziecko cierpi ból, nim upłynie 15 tydzień ciąży, nałożyłoby ograniczenia na mordowanie nienarodzonych.

Kampania obu organizacji ma na celu uświadomienie Amerykanom człowieczeństwa nienarodzonego dziecka, co potwierdzają też postępy nauki. W ramach tej kampanii przeznaczono 2,5 mln dolarów na spoty telewizyjne i cyfrowe. Oprócz Anny Miles, w krótkich filmach wideo występuje dr Casey Delcoco, która zajmuje się ciężarnymi matkami i ich dziećmi; Annie Fitzgerald, której matka zamiast aborcji wybrała oddanie dziecka do adopcji. Głos zabiera też dr John Bruchalski, który niegdyś dokonywał aborcji, zrozumiał swój błąd i teraz broni prawa do życia.

Wszyscy biorący udział w kampanii podkreślają, że prawo powinno nadążać za nauką i chronić życie.

jjf/źródło: LifeSiteNews.com, modernizeourlaw.com