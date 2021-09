Kolejna grupa polskich policjantów pomoże na Litwie przy ochronie granic z Białorusią

Polscy policjanci na prośbę litewskiego rządu jadą na Litwę. To już druga grupa, która zastąpi funkcjonariuszy wracających do kraju po miesiącu wspierania działań związanych z bezpieczeństwem i ochroną suwerenności granic naszego sąsiada. Podczas odprawy kolejnej grupy przed wyjazdem na Litwę Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster podziękował policjantom za podejście i gotowość do udziału w tej ważnej misji.

We wtorek, 28.09.2021 r., Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster spotkał się z 52 policjantami, którzy wyjeżdżają na Litwę aby wspierać tamtejsze służby w związku z presją migracyjną z Białorusi. Zmienią i zastąpią oni policjantów z poznańskiego Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu, którzy pełnią tam służbę od początku września br.

Sytuacja na Litwie jest trudna. Napływ imigrantów trwa od kilku tygodni i to niewielkie bałtyckie państwo ma problem, by zapewnić szczelność granicy, która tak jak w Polsce, jest jednocześnie zewnętrzną granicą Unii Europejskiej.

Decyzję o udzieleniu wsparcia w ochronie granicy litewsko-białoruskiej podjął - na prośbę rządu w Wilnie - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński, oraz Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk. Jest to wspólna operacja transgraniczna, na bazie decyzji Rady Europejskiej z 2008 roku, pozwalająca na wspólne działania Policji różnych państw w obszarze przestępczości zorganizowanej.

Jak podkreślił wiceszef Policji zwracając się do wyjeżdżających na Litwę mundurowych - „jednego jestem pewien, że wykonacie te zadania bardzo dobrze”. Zastępca Komendanta Głównego Policji podkreślił fakt, że wdzięczność strony litewskiej w stosunku do polskich policjantów pełniących służbę na Litwie jest bardzo zauważalna i nieoceniona. „Jesteśmy rozpoznawalni, jesteśmy szanowani. Niewątpliwie ta wykonana policyjna praca jest bardzo wartościowa.” - powiedział nadinsp. Roman Kuster

Wyraził jednocześnie przekonanie, że polscy funkcjonariusze na Litwie pamiętając słowa roty ślubowania będą godnie reprezentować nasz kraj i wykażą się profesjonalizmem i niezawodnością przy wykonywaniu powierzonych im zadań: „Macie ogromne doświadczenie i wykorzystajcie też to doświadczenie na Litwie”.

W imieniu Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka, Pan generał podziękował policjantom za gotowość życząc im szczęśliwej drogi i spokojnej służby.

W związku z prośbą strony litewskiej o udzielenie wsparcia, na Litwę w drugiej rotacji skierowanych zostało 52 funkcjonariuszy, w tym 50 z Oddziałów Prewencji Policji w Katowicach oraz 2 z Oddziałów Prewencji Policji w Krakowie z pojazdem specjalistycznym Irad.

Wsparcie polskich policjantów w ochronie granicy litewsko-białoruskiej będzie trwać miesiąc. W zależności od sytuacji niewykluczona jest kolejna rotacja policjantów.

Z powodu nasilenia się nielegalnej migracji na Litwie od 2 lipca obowiązuje stan wyjątkowy. Polska jest solidarna ze swoimi unijnymi partnerami. Litwę wspierają eksperci z Frontexu, Europolu, Straż Graniczna wysłała na Litwę swoich funkcjonariuszy oraz śmigłowiec Kania. Na granicę Litwy z Białorusią na początku września wyruszył także specjalistyczny pojazd obserwacyjny wraz z załogą. Jednostka ta jest wyposażona w sprzęt optyczny oraz termooptyczny.

mp/policja.pl