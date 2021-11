Kolejna masowa próba sforsowania granicy

Zgodnie z doniesieniami Radia Swaboda, migranci ponownie podejmują próbę sforsowania polskiej granicy. W internecie pojawiły się nagrania, na których widać dużą grupę migrantów zmierzającą w stronę granicy.

Film pokazujący grupę migrantów zmierzających w stronę granicy opublikował dziennikarz Tadeusz Giczan.

The head of the convoy has already reached the border crossing. pic.twitter.com/OPNdLBYGQM

Migranci znajdują się obecnie w pobliżu Kuźnicy, gdzie mieści się jedno z przejść granicznych.

"Od rana na przejściu granicznym w Kuźnicy po stronie białoruskiej gromadzą się nielegalni imigranci. Dołączają do nich kolejne grupy, które do tej pory koczowały przy granicy. Przygotowywana jest próba siłowego forsowania granicy. Wszystko odbywa się pod nadzorem białoruskich służb" - poinformowała z kolei Straż Graniczna.

Od rana na przejściu granicznym w Kuźnicy po str. białoruskiej gromadzą się nielegalni imigranci. Dołączają do nich kolejne grupy, które do tej pory koczowały przy granicy.Przygotowywana jest próba siłowego forsowania granicy.Wszystko odbywa się pod nadzorem białoruskich służb. pic.twitter.com/6UZgZZaSgS

Do obrony granicy przygotowano także armatki wodne. Pogranicznikom pomagają policjanci i żołnierze.

Police lines and water cannons are already waiting for migrants at the Polish side of the border crossing. pic.twitter.com/Pemjdwwxad

Tadeusz Giczan poinformował także, że na granicy znajdują się liczni dziennikarze białoruscy i rosyjscy. "Medialna burza jest znacznie lepiej przygotowana niż tydzień temu. Na miejscu są dziesiątki rosyjskich i białoruskich propagandystów" - napisał Giczan na Twitterze.

Media-wise the storm is much better prepared than a week ago. There are dozens of Russian and Belarusian propagandists and TV crews at the scene. pic.twitter.com/oPbaxc6nDJ

