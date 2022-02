Kolejne wichury nad Polską! Jest ostrzeżenie IMGW

Nad Polską przejdą kolejne wichury. Na Wybrzeżu wiatr może powiać z prędkością nawet 115 km/h. Tutaj Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia.

Alerty IMGW dotyczą wszystkich województw i obowiązują od poniedziałkowego poranka do jutra do godziny 16. Najtrudniejsza sytuacja spodziewana jest na Wybrzeżu w pasie od Świnoujścia aż do Elbląga. Tam wiatr może powiać z prędkością do 115 km/h. Średnia prędkość ma wynosić od 70 do 90 kilometrów na godzinę.

We wszystkich pozostałych częściach Polski obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia. Wiatr będzie wiał z prędkością 55-70 km/h, a w porywach może dochodzić nawet do 90 kilometrów na godzinę.

dam/PAP