Kolejny popis lewicowej posłanki. „Święte prawo do aborcji jest nam bezczelnie zabierane w naszym kraju”

Znana ze skrajnie kontrowersyjnych wypowiedzi lewicowa posłanka Małgorzata Prokop-Paczkowska postanowiła zabłysnąć po raz kolejny. Tym razem niegdysiejsza współzałożycielka Ruchu Palikota mówiła o „świętym prawie do aborcji”.

Na początku tego roku w mediach społecznościowych pod postem dotyczącym zamordowania 750 chrześcijan przed świątynią w etiopskiej miejscowości Aksum Prokop-Paczkowska pytała: „A po co kościół katolicki tam się wpakował?”. Kiedy natomiast jeden z poznańskich księży popełnił samobójstwo, lewicowo wrażliwa posłanka uznała za stosowne skomentować całą sytuację słowami: „Jeszcze po śmierci musiał kogoś skrzywdzić”.

Wczoraj Małgorzata Prokop-Paczkowska postanowiła wzbogacić własne portfolio wygłaszanych prowokacyjnych bzdur i w programie na antenie TVP Info kanonizowała cywilizację śmierci. „Nasze prawa są bezczelnie zabierane nam w naszym kraju. I prawa nasze, taki jak prawo do aborcji jest święte - perorowała o rzekomej „świętości” procederu zabijania dzieci poczętych polityczna współpracowniczka najpierw Palikota a potem Biedronia.

#StrefaStarcia |💬@M_Prokop_P u @MiloszKleczek: My kobiety będziemy protestowały w taki sposób, jaki ustajemy za stosowne, ponieważ nasze prawa są bezczelnie zabierane nam w naszym kraju. Nasze prawo do aborcji jest święte.



💬@a_milczanowska: Czy pani wie, co to świętość? pic.twitter.com/4MiNUczdqo